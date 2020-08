Viviana Parisi, la depressione, la morte e il diritto alla sofferenza (Di giovedì 13 agosto 2020) Il 3 agosto ero appena partita per una mini vacanza a Cesenatico con mia figlia più grande, quando è iniziata a rimbalzare la notizia della scomparsa di una donna con suo figlio dopo un piccolo incidente sull’autostrada Messina-Palermo. All’inizio, sono sincera, ho pensato a un allontanamento volontario causato magari da una lite in famiglia e, forse complici le serie tv, addirittura a un cambio drastico di vita. Poi più passavano le ore, più la paura che fosse successo qualcosa di brutto ha preso piede. A questa sensazione ha contribuito anche il video postato dal marito – e opportunamente tagliato da alcuni siti di informazione – in cui lui diceva: “Torna a casa non ti succede nulla né a te né al bambino né a me (parte tagliata), hai fatto solo un piccolo incidente, ti aspettiamo tutti, ti ... Leggi su dilei

Il marito di Viviana Parisi ha annunciato di mettersi anch'egli alla ricerca del figlio Gioele insieme ai suoi fratelli. Non si dà pace Daniele Mondello, il marito di Viviana Parisi, dopo il ritrovame ...

