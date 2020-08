USA, prezzi import-export rallentano meno del previsto (Di giovedì 13 agosto 2020) (Teleborsa) – rallentano meno del previsto i prezzi import-export USA nel mese di luglio. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Labour Statistics americano, i prezzi import hanno segnato un +0,8% su mese dal +1,4% di giugno. Le attese degli analisti erano per un +0,6%. Su base annua, i prezzi import registrano una variazione pari a -3,3% da -3,8%. Al netto delle importazioni di petrolio i prezzi hanno registrato un +0,2%. I prezzi export hanno riportato un incremento dello 0,8% contro il +1,2% del mese precedente ed il +0,4% del consensus. Su anno il dato evidenzia un decremento del 4,4% in linea con il precedente. Al netto dei prodotti agricoli ... Leggi su quifinanza

(ANSA) - MILANO, 13 AGO - Restano deboli le principali borse europee, nonostante il dato sulle richieste di sussidi negli Usa, scese sotto quota 1 milione, per la prima volta dallo scoppio del Covid.

