Una serata con Bukowski: l’intervista al poeta statunitense su umanità, letteratura e sesso in onda su Sky Arte (Di giovedì 13 agosto 2020) letteratura, umanità, ricordi di infanzia e sesso sono gli ingredienti di Una serata con Bukowski, la video intervista con il poeta Charles Bukowski, in onda su Sky Arte (canali 120 e 400 di Sky) domenica 16 agosto alle 21.15, in cui lo scrittore statunitense scomparso nel 1994, racconta la sua vita. Il documentario nasce da una video intervista condotta dalla giornalista Silvia Bizio nel gennaio del 1981 con lo scrittore Charles Bukowski e la sua futura moglie, Linda Lee Beighle, nella sua casa a San Pedro in California. Solo 20 anni dopo la morte di Bukowski, Silvia Bizio racconta di aver ritrovato, quasi per caso, le nove videocassette contenenti quella lunga intervista con lo scrittore: una ... Leggi su ilfattoquotidiano

