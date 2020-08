Ufficiale: Triestina, c’è Petrella dal Sudtirol (Di giovedì 13 agosto 2020) Con un comunicato Ufficiale la Triestina ha reso noto l’arrivo di Mirco Petrella: l’attaccante ha firmato un contratto fino al 2022. Petrella torna a Trieste dopo la passata stagione a Bolzano, durante la quale ha collezionato 25 presenze e tre gol. Nel suo palmares tre campionati vinti con la maglia del Teramo (Serie D, Serie C2, Serie C). Foto: sito Ufficiale Triestina L'articolo Ufficiale: Triestina, c’è Petrella dal Sudtirol proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

