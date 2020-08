Tornano a minacciare di chiudere tutto. Il tecnico di Conte: «Lockdown se i contagi salgono» (Di giovedì 13 agosto 2020) L’incubo di un nuovo Lockdown a causa dell’aumento dei contagi da Covid è in agguato. «Tornare indietro sarebbe una catastrofe, ma è bene sapere che se i contagi continueranno a salire i Lockdown locali saranno inevitabili». Lo sottolinea il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Agostino Miozzo in un’intervista al Corriere della Sera. «Noi monitoriamo la situazione e guardiamo i dati – aggiunge – Ci piacerebbe molto far tornare la situazione alla normalità. Ma adesso c’è grande preoccupazione». «Ora sono i giovani ad entrare in terapia intensiva» «Abbiamo una graduale ascesa dei numeri, ma soprattutto abbiamo anche persone giovani che stanno entrando nelle terapie intensive ... Leggi su secoloditalia

