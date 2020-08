Sean Connery è il miglior James Bond di sempre. E se lo dicono gli inglesi… (Di giovedì 13 agosto 2020) Sean Connery è stato scelto da un sondaggio organizzato da RadioTimes.com come il James Bond definitivo, un primato ottenuto con un largo margine di preferenze rispetto a tutti i suoi avversari. Una dimostrazione importante di affetto e riconoscenza nei confronti di un attore che, nonostante abbia lasciato il ruolo diversi decenni fa, non sarà mai dimenticato. Per gli inglesi, infatti, è proprio lui lo 007 più importante e rilevante nella storia del cinema, nonostante i consensi ottenuti da Pierce Brosnan, Daniel Craig e altri interpreti ammirati nel più recente passato. Nella prima fase del sondaggio, Connery ha ottenuto una vittoria schiacciante con il 56% dei voti, oltre la metà delle preferenze, che ha immediatamente fatto capire il suo indiscusso trionfo. ... Leggi su gqitalia

