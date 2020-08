Scatta il domino delle donne a Sky: ecco chi va al posto della D'Amico (Di giovedì 13 agosto 2020) Sarà Anna Billò, giornalista e moglie dell'ex calciatore Leonardo, ora direttore sportivo del Paris Saint Germain, a prendere il posto di Ilaria D'Amico nel buco del palinsesto sportivo lasciato dopo la decisione della compagna di Gigi Buffon di dedicarsi all'attualità. La Billò conduce il programma attualmente dedicato all'Europa League e, stando ai rumors che ricorrono nell'azienda di Murdoch, la sua promozione alla Champions sarebbe naturale. Ilaria D'Amico aveva annunciato l'addio in un'intervista al Corriere della Sera, un saluto che avverrà subito dopo la fine della Champions League. La giornalista di Sky Sport ha già le idee chiare sul futuro che l'aspetta. Andrà in onda in prima serata con una trasmissione dedicata ... Leggi su iltempo

