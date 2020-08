Roma. Marchio certifica conformità strutture ricettive a misure anti-Covid (Di giovedì 13 agosto 2020) È pronto il bollino #RomeSafeTourism, un Marchio che dichiara la conformità degli esercizi ricettivi e commerciali capitolini alle disposizioni sanitarie nazionali e regionali varate per l’emergenza Covid-19. Le imprese che ne faranno richiesta, e risulteranno idonee al rilascio, saranno aggiunte all’elenco delle strutture conformi ai protocolli di sicurezza, elenco in pubblicazione qui sul portale di Roma Capitale. Si intende così “supportare il turismo Romano”, spiega il Campidoglio, “rassicurando i visitatori sull’attuazione delle norme anti-contagio in alberghi, ristoranti, locali e musei. La scelta della destinazione di viaggio dipende molto dalla percezione di sicurezza cittadina, un fattore determinante ... Leggi su laprimapagina

In occasione dell'arrivo in streaming di Project Power, ecco la nostra intervista a Joseph Gordon-Levitt, protagonista principale del film, disponibile su Netflix dal 14 agosto. Project Power è il fil ...Bmw ritorna nel mondo "custom". Lo fa con una moto speciale, la R18 Dragster, alimentata da un motore di 1802 cc, il più "grande" boxer mai realizzato dalla casa tedesca. Ma è soprattutto ciò che sovr ...