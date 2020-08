RB Lipsia-Atletico Madrid 2-1: Impresa dei Tedeschi che battono Simeone (Di giovedì 13 agosto 2020) Stasera 13 Giugno alle ore 21:00 si è disputata la partita RB Lipsia-Atletico Madrid, vinta dal Lipsia per 2 a 1. Impresa del Lipsia, che elimina con una grandissima prestazione l’Atletico Madrid e si qualifica ad una storica semifinale di Champions League. Un trionfo meritato per quanto visto al José Alvalade. Il primo tempo è finito senza reti, ma i Tedeschi hanno dominato il gioco, concedendo solo un’occasione ai colchoneros, con Carrasco. Leggi anche: Atalanta-Psg 2-1: finisce la favola della Dea in Champions Primo tempo Nel primo tempo il Lipsia, pur orfano di Timo Werner ceduto al Chelsea, guida il gioco e l’Atletico copre. Le ... Leggi su sport.periodicodaily

