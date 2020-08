Pulire il lavandino: ecco l’ingrediente segreto (Di giovedì 13 agosto 2020) Il lavandino, che sia della cucina o del bagno, viene utilizzato molto spesso, di conseguenza può capitare che si otturi, magari a causa di residui di cibo, capelli, insomma può nascondere molta sporcizia al suo interno. Quando l’acqua non riesce a scendere bene solitamente chiamiamo l’idraulico per cercare di risolvere il problema, ma esiste un modo semplice, veloce e anche naturale ed economico per Pulire il lavandino, utilizzando degli ingredienti che abbiano tutti in casa, un mix di aceto e bicarbonato. Ebbene si, utilizzando il bicarbonato con l’aceto e magari anche con qualche goccia di limone, è possibile Pulire il lavandino. Questo mix è un potente rimedio naturale per disinfettare e Pulire non solo il lavandino ma ... Leggi su giornal

lotusnini_ : Comunque oggi ho passato due ore a pulire casa e mentre mi preparavo ho notato che il lavandino e i sanitari del ba… - stocazzzzzo : @trabs62 si si io poi son un malato quando mi metto a pulire non smetto più, il lavandino, visto che lo sporca il s… - UltraVioletta25 : @LoPsihologo Devo pulire tre volte il lavandino della cucina. (Sì lo so che ho delle ossessioni ??) - DildoBaggjns : Io non chiedo a mio Padre di pulire la casa ma almeno di buttare la sua merda che lascia in giro per casa perché in… - dahliasauvage : RT @akilsauvage: @dahliasauvage quando lavi quei pennelli lasci tutte le tracce di fondotinta nel lavandino io boh poi devo pulire io. -

Ultime Notizie dalla rete : Pulire lavandino Lavandino sporco? Il trucchetto della nonna: usa la... Calcionewsweb Pulire gli scarichi domestici: sette modi del tutto naturali

A chi non è capitato almeno una volta nella vita di avere le tubature intasate? Vi proponiamo sette metodi del tutto naturali – per risolvere l’ingorgo senza usare prodotti chimici. Un consiglio per i ...

Igienizzare il bagno perfettamente e con pochi detergenti

Igienizzare il bagno non è così difficile, bastano poche e semplici mosse, così da averlo sempre pulito e profumato. Segui alcuni semplici consigli. La casa è il luogo dove trascorriamo più ore della ...

A chi non è capitato almeno una volta nella vita di avere le tubature intasate? Vi proponiamo sette metodi del tutto naturali – per risolvere l’ingorgo senza usare prodotti chimici. Un consiglio per i ...Igienizzare il bagno non è così difficile, bastano poche e semplici mosse, così da averlo sempre pulito e profumato. Segui alcuni semplici consigli. La casa è il luogo dove trascorriamo più ore della ...