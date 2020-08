Pressing di Trump per riaprire le scuole: “Via i fondi a chi resta chiuso” (Di giovedì 13 agosto 2020) Continua la crociata di Donald Trump sulla riapertura delle scuole. Anche mercoledi’ infatti il presidente degli Stati Uniti e’ tornato a chiedere che tutti gli istituti del Paese riaprano il prima possibile, chiedendo inoltre al Congresso di togliere i fondi per l’emergenza Covid alle scuole che si rifiutino di riaprire. LEGGI ANCHE > Accordo Trump-Moderna per 100 milioni di dosi di vaccino contro il Covid Riapertura delle scuole, le raccomandazioni della Casa Bianca Durante l’ormai consueta conferenza stampa del tardo pomeriggio, Trump ha reso note le otto raccomandazioni della Casa Bianca per la riapertura delle scuole durante la pandemia. Tra queste, il presidente ha inserito anche l’uso della ... Leggi su giornalettismo

