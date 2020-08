Pallavolo femminile, pubblicato il calendario 2020/2021 di Serie A1: si parte il 20 settembre (Di giovedì 13 agosto 2020) Viene pubblicato oggi, giovedì 13 agosto, il calendario del Campionato di Serie A1 femminile 2020-21. Di seguito è possibile consultarlo e scaricarlo, in diversi formati. 1^ GIORNATAANDATA 20 settembre 2020 – RITORNO 29 novembre 2020 Imoco Volley Conegliano – VBC èpiù Casalmaggiore Saugella Monza – Unet E-Work Busto Arsizio Zanetti Bergamo – Savino Del Bene Scandicci Il Bisonte Firenze – Bosca S.Bernardo Cuneo Bartoccini Fortinfissi Perugia – Reale Mutua Fenera Chieri Delta Despar Trentino – Banca Valsabbina Millenium BresciaRiposa: Igor Gorgonzola Novara 2^ GIORNATA ANDATA 27 settembre 2020 – RITORNO 13 dicembre ... Leggi su sportfair

iVolleymagazine : Pallavolo A1 femminile - Matteo Bertini: 'Dovremo partire con il gas aperto e cercare qualche buon risultato per tr… - iVolleymagazine : Pallavolo A1 Femminile - Daniele Turino e il calendario: 'Ci aspetta un avvio tosto, ma dovremo egualmente provare… - CarlottaRossi11 : Pallavolo A1 femminile - Il Calendario 20-21: Conegliano-Casalmaggiore aprirà la regular season il 20 settembre - iVolleymagazine : Pallavolo A1 femminile - Il Calendario 20-21: Conegliano-Casalmaggiore aprirà la regular season il 20 settembre - marcofantasiatw : La prima giornata di A1 femminile di pallavolo (20 settembre 2020): Conegliano - Casalmaggiore Monza - Busto Arsizi… -

Ultime Notizie dalla rete : Pallavolo femminile

Firenze, 13 agosto 2020 - Dopo mesi di inattività, a causa del Coronavirus, la pallavolo femminile torna in campo e lo fa in una nove giorni di fuoco. In palio la Supercoppa Italiana che vedrà ai nast ...La Lega Pallavolo Serie A Femminile ha pubblicato il calendario del campionato di A1. Un inizio che vede già due scontri molto importanti come Conegliano-Casalmaggiore e Monza-Busto Arsizio. Sarà un e ...