Nuoto, magico Greg: record europeo nei 1500. Fede vince soffrendo i 200 sl. Che primato per Razzetti nei 200 misti (Di giovedì 13 agosto 2020) Ultimi colpi al 57° Settecolli di Roma, valido come campionato italiano. E sono colpi da urlo. Grazie a un Gregorio Paltrinieri spaziale. Un record europeo sbalorditivo: 14'33'10! Un 1500 tutto da ... Leggi su gazzetta

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto magico

La Gazzetta dello Sport

11-13 agosto, Foro Italico in Roma: queste le coordinate spazio-temporali per quel che sarà nella piscina più bella del mondo, in occasione della 57ma edizione del Trofeo Settecolli. Una competizione ...Vincere aiuta a vincere, ma spesso è anche un peso non indifferente. Oneri e onori verrebbe da dire, ma Federica Pellegrini c’è abituata. Lei che, nel lontano 2004 con quell’argento olimpico, ha dovut ...