"No ma non banalizziamo....". Telese zittisce in diretta Parenzo: la sua faccia, una figura barbina a In Onda | Video (Di giovedì 13 agosto 2020) "Continua la guerra tra virologi". David Parenzo accoglie con soddisfazione la polemica innescata in diretta a In Onda dal virologo Andrea Crisanti con il collega rianimatore Alberto Zangrillo, secondo cui non ci sarebbero più ingressi di contagiati dal coronavirus nei reparti di rianimazione degli ospedali italiani. Il medico del San Raffaele aveva suggerito di distinguere tra contagiati e malati, ma per Crisanti sono "parole estremamente pericolose". E se Parenzo gongola, il partner di conduzione Luca Telese lo rimbrotta richiamandolo all'ordine: "No ma non banalizziamo, Sono due modi totalmente diversi di leggere e interpretare una situazione". Diciamolo, caro Parenzo: quando ci vuole ci vuole... Leggi su liberoquotidiano

tonyeldoret : @InOndaLa7 Telese, un po infastidito con Parenzo, ' non banalizziamo'. Incredibile, Telese il maestro della banali… - totofaz : @giovannibrenteg @SoloInter16 ?? Non banalizziamo ?? Non è un problema di modulo. E aggiungo: nel 90% dei goal subiti… - neri_serneri : @Fata_Turch È una cosa eticamente ripugnante. Non banalizziamo per motivi referendari - Gio1768 : @marcocappato @mauro_belloni Questa è una falsità,si ci sarebbero voluti 10 secondi per aggiungerlo poi però per fa… - giangolz : @Giolpetelli1 @CarloCalenda @ilariolombardo @LaStampa Non modera semplicemente, organizza i lavori. Non banalizziamo. Non è un semaforo -

Ultime Notizie dalla rete : non banalizziamo Aborto, pubblicate le nuove linee guida sulla Ru486. E si infiamma il dibattito L'Unione Sarda David Parenzo zittito da Luca Telese in diretta: "No ma non banalizziamo...". Battibecco a In Onda

"Continua la guerra tra virologi". David Parenzo accoglie con soddisfazione la polemica innescata in diretta a In Onda dal virologo Andrea Crisanti con il collega rianimatore Alberto Zangrillo, second ...

Aborto, pubblicate le nuove linee guida sulla Ru486. E si infiamma il dibattito

Il ministero della Salute ha pubblicato le nuove linee guida sull'aborto farmacologico, che annullano l'obbligo di ricovero dall'assunzione della pillola Ru486 fino alla fine del percorso assistenzial ...

"Continua la guerra tra virologi". David Parenzo accoglie con soddisfazione la polemica innescata in diretta a In Onda dal virologo Andrea Crisanti con il collega rianimatore Alberto Zangrillo, second ...Il ministero della Salute ha pubblicato le nuove linee guida sull'aborto farmacologico, che annullano l'obbligo di ricovero dall'assunzione della pillola Ru486 fino alla fine del percorso assistenzial ...