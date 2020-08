Napoli, possibile ritorno di Maurizio Sarri? Secondo Fabio Santini “Gennaro Gattuso è in orbita Nazionale” (Di venerdì 14 agosto 2020) Il giornalista Fabio Santini ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato del Napoli nel corso della trasmissione Il Processo, programma in onda su 7 Gold. “Attenzione, c’è una notizia clamorosa sui partenopei. Gattuso non ha firmato il rinnovo col Napoli. Il coach calabrese è in orbita Nazionale. Per questo motivo non si vuole legare a lungo con il club campano. Questa è una notizia pazzesca. La Federazione sta pensando a Ringhio per il post Mancini”. “Chi potrebbe sostituire Gennaro Gattuso a Napoli? Non escludo l’ipotesi Maurizio Sarri anche se non sarebbe accolto benissimo. L’altra ipotesi può portare a Roberto Mancini ... Leggi su calciomercato.napoli

Giovann76083907 : @SpudFNVPN È possibile che il Napoli vada su kepa (anche se non si è proprio parlato) se va via spremet? - Pasqual29471371 : @SpudFNVPN possibile vedere locatelli al napoli? - statutos__ : RT @partenopeppe: @DiMarzio gianluca è possibile un inserimento da parte del Napoli? grazie mille sono un grande fan da napoli - drusso2235 : RT @partenopeppe: @DiMarzio gianluca è possibile un inserimento da parte del Napoli? grazie mille sono un grande fan da napoli - partenopeppe : @DiMarzio gianluca è possibile un inserimento da parte del Napoli? grazie mille sono un grande fan da napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli possibile Calciomercato Napoli, mille notizie: possibile scambio a sorpresa? Mondo Udinese Napoli, asse di mercato con la Roma. Nel mirino Under e Veretout

I due giallorossi sono stati individuati come i sostituti perfetti di Callejon e Allan: lo spagnolo è in orbita Villarreal, mentre il brasiliano piace ad Ancelotti ...

SKY – Reguilón, c’è l’accordo con il Napoli sull’ingaggio. Gli azzurri hanno un vantaggio sul Chelsea: i dettagli

AGGIORNAMENTO ORE 19.45 – Il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, ha fornito degli aggiornamenti riguardanti Sergio Reguilon. Ecco quanto evidenziato: “Il Napoli ha l’ok del calciatore, il cl ...

I due giallorossi sono stati individuati come i sostituti perfetti di Callejon e Allan: lo spagnolo è in orbita Villarreal, mentre il brasiliano piace ad Ancelotti ...AGGIORNAMENTO ORE 19.45 – Il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, ha fornito degli aggiornamenti riguardanti Sergio Reguilon. Ecco quanto evidenziato: “Il Napoli ha l’ok del calciatore, il cl ...