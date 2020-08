Lucia Azzolina, nuova gaffe: ‘Infrazione ad opera di ladri’ (Di giovedì 13 agosto 2020) Lucia Azzolina è stata protagonista di una nuova gaffe molto discussa a livello social. Il ministro dell’Istruzione ha attirato l’attenzione su di sé dopo le varie misure prese nei confronti dei precari, dei futuri concorsi Scuola e sulla riapertura degli istituti a settembre in totale sicurezza dopo il periodo di lockdown, che ha visto gli italiani stare in casa per diversi mesi. Data la premessa, è abbastanza normale che anche i social del ministro siano costantemente monitorati dai numerosi utenti, riguardo un argomento di importanza primaria per la nostra società come la Scuola. Un errore, tuttavia, non è passato inosservato, tanto che è tornato in auge l’hashtag di #AzzolinaBocciata. Lucia Azzolina: ... Leggi su kontrokultura

