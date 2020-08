Lipsia-Atletico Madrid, nuova ondata di tamponi: diffuso l’esito dei test effettuati ai Colchoneros (Di giovedì 13 agosto 2020) Diego "Cholo" Simeone tira un sospiro di sollievo.Dopo la positività dei due calciatori dell'Atletico Madrid, Angel Correa e Sime Vrsaljko, sottoposti al tampone di rito in vista del match di Champions League valido per i quarti di finale in programma questa sera contro il Lipsia, nella giornata di ieri i Colchoneros si sono sottoposti a nuovi test UEFA, che hanno dato tutti esito negativo.Lipsia-Atletico Madrid, paura in casa Colchonero: Correa e Vrsaljko positivi al CoronavirusBuone notizie, dunque, per Simeone e i suoi uomini, che possono così concentrarsi soltanto sul campo; chi uscirà vincitrice dalla sfida che si disputerà stasera, alle ore 21.o00, allo stadio 'Josè ... Leggi su mediagol

SkySport : Lipsia-Atletico, Simeone: 'Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta' - DiMarzio : Dalla Spagna | #AtleticoMadrid, arriva l'esito della nuova tornata di test prima del Lipsia - Mediagol : Lipsia-#AtleticoMadrid, nuova ondata di tamponi: diffuso l’esito dei test effettuati ai Colchoneros - Mediagol : Lipsia-Atletico Madrid, nuova ondata di tamponi: diffuso l’esito dei test effettuati ai Colchoneros… - sportli26181512 : Coronavirus, Atletico Madrid: tamponi Uefa tutti negativi: Sospiro di sollievo per i Colchoneros, impegnati stasera… -