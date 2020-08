Juventus, Matuidi all’Inter Miami: è ufficiale. Lui: “Accolgo la sfida di Beckham” (Di giovedì 13 agosto 2020) Blaise Matuidi all’Inter Miami: stavolta è anche ufficiale. Il francese approda in Mls dopo aver rescisso il contratto che lo legava ala Juventus. In giornata è arrivato il tweet dell’ex calciatore bianconero: “Ho preso la decisione di andare all’Inter Miami qualche settimana fa per accogliere la sfida del mio amico David Beckham e cercare di vincere dei trofei. Io e la mia famiglia non vediamo l’ora“, ha scritto Matuidi su twitter. Leggi su sportface

