In India arriva il congendo mestruale. A introdurlo una multinazionale di consegne a domicilio (Di giovedì 13 agosto 2020) L’azienda di consegne a domicilio Indiana Zomato – che a gennaio ha acquisito Uber Eats – ha annunciato lo scorso sabato che tutte le dipendenti con mestruazioni potranno avere fino a 10 giorni di congedo mestruale all’anno. «Non dovrebbe esserci alcuna vergogna o stigma legato a concedere un periodo di riposo durante il ciclo mestruale», ha detto il direttore esecutivo di Zomato Deepinder Goyal. «Ogni donna dovrebbe sentirsi libera di dire all’azienda tramite comunicazione interne, o per email che ha il ciclo e ha bisogno di giorni di riposo». La decisione arriva in un Paese dove il ciclo rimane ancora uno stigma legato a credenze popolari e vecchie tradizioni. Era stato il mini documentario Period. End of Sentence – ... Leggi su open.online

