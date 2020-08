Il giallo di Caronia: spunta un video della macchina ma del bimbo nessuna traccia (Di giovedì 13 agosto 2020) Il piccolo Gioele era in auto con la madre quando Viviana Parisi è uscita dall'autostrada Palermo-Messina per recarsi a Sant'Agata di Militello. E' quanto si evince dalla visione di un filmato ... Leggi su tg.la7

nicolaPalumbo00 : RT @Libero_official: #VivianaParisi, ecco chi sono i testimoni chiave: 'Non si erano soltanto fermati. Sono scomparsi'. Nuovo giallo #Caron… - boettoisabella1 : RT @Libero_official: #VivianaParisi, ecco chi sono i testimoni chiave: 'Non si erano soltanto fermati. Sono scomparsi'. Nuovo giallo #Caron… - Libero_official : #VivianaParisi, ecco chi sono i testimoni chiave: 'Non si erano soltanto fermati. Sono scomparsi'. Nuovo giallo… - BeliceIt : Il giallo di Caronia, il procuratore di Patti: “Gioele era con la Madre” - tg2rai : #Sicilia, il giallo della mamma dj trovata morta nei boschi di #Caronia, sotto l'autostrada Messina-Palermo. Il pro… -

Ultime Notizie dalla rete : giallo Caronia Il giallo di Caronia, il procuratore di Patti: "Gioele era con la madre" Tp24 Il giallo di Caronia: spunta un video della macchina ma del bimbo nessuna traccia

Il piccolo Gioele era in auto con la madre quando Viviana Parisi è uscita dall'autostrada Palermo-Messina per recarsi a Sant'Agata di Militello. E' quanto si evince dalla visione di un filmato registr ...

Il video che prova che Gioele sarebbe stato in macchina con la madre al momento dell’incidente

Il giallo di Caronia di cui tanto si parla in questi giorni, dopo il ritrovamento del corpo di Viviana Parisi, è tutto incentrato sulla sparizione del piccolo Gioele. Il procuratori di Patti ha dichia ...

Il piccolo Gioele era in auto con la madre quando Viviana Parisi è uscita dall'autostrada Palermo-Messina per recarsi a Sant'Agata di Militello. E' quanto si evince dalla visione di un filmato registr ...Il giallo di Caronia di cui tanto si parla in questi giorni, dopo il ritrovamento del corpo di Viviana Parisi, è tutto incentrato sulla sparizione del piccolo Gioele. Il procuratori di Patti ha dichia ...