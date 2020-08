Formula 1 - Domenica in pista per il GP di Spagna (Di giovedì 13 agosto 2020) Un caldo Ferragosto per tutti gli appassionati di Formula 1: questo fine settimana si correrà il Gran Premio di Spagna, sul Circuit de Catalunya Barcellona. Il tracciato del Montmelò, dopo aver ospitato i test invernali lo scorso febbraio, accoglie per la prima volta il circus a metà agosto.Gomme ancora protagoniste. Nonostante la gara si disputi in piena estate anziché a maggio, la nomination delle gomme è uguale a quella del 2019 (C1, C2, C3) , poiché rappresenterà una vera e propria sfida per i pneumatici, con carichi impressionanti su alcune curve, come per esempio la lunga curva 3. La gestione delle gomme, così come a Silverstone Domenica scorsa, sarà determinante per la gara e questo ha fatto scattare lallarme in casa Mercedes. Il team anglo-tedesco, nonostante la ... Leggi su quattroruote

itscatiii : @sebisameatball Io la butterei sulla formula uno del tipo, ‘allora pronostico per domenica ?’ - sportli26181512 : Formula 1, nuovo telaio per la Ferrari di Vettel al GP Spagna (Montmeló): La Formula 1 verso il sesto GP della stag… - sportli26181512 : Formula 1, gli orari e dove vedere il GP di Spagna in tv: Dopo la vittoria di Max Verstappen a Silverstone, la Form… - giacomo_to : Formula 1, domenica 16 agosto c'è il Gp di Spagna: gara live su Sky e differita su Tv8 - _MissM12 : RT @gaia_val: Quando ti dice che la formula uno è noiosa e che la domenica guarda solo le partite -