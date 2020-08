Fastweb chiude semestre in crescita. Avanti colloqui progetto con TIM e KKR (Di giovedì 13 agosto 2020) (Teleborsa) – semestre in crescita per Fastweb, che snobba la crisi generata dal Covid-19, chiudendo i conti con un aumento dei ricavi del 5,3% a 1,1 miliardi di euro ed un EBITDA in aumento del 4,6% a 365 milioni di euro. L’andamento degli affari e in decisa crescita: il numero dei clienti di comunicazione mobile è salito del 18,1% attestandosi a quota 1,83 milioni “nonostante la saturazione del mercato e l’aspra concorrenza” – si precisa – mentre il settore della banda larga di rete fissa registra un andamento positivo con 2,69 milioni di clienti di banda larga (+3,5%). Anche il segmento dei clienti commerciali ha avuto un andamento positivo ed è in crescita: il suo fatturato ha registrato un incremento di 19 milioni (+4,6%). Gli ... Leggi su quifinanza

