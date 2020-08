Estate 2020, altro che relax: ecco le star super attive anche in vacanza (Di giovedì 13 agosto 2020) L'Estate attiva delle star sfoglia la gallery Estate, tempo di relax, riposo e lunghe dormite ristoratrici? Non per tutti. Per molte persone, infatti, il termine vacanze è invece sinonimo di tempo da dedicare alle attività sportive preferite, siano discipline più soft, come lo yoga, che ad alto impatto, come il beach volley, la pole dance e il tennis. Leggi anche › Sport in spiaggia: come tenersi in forma al mare ... Leggi su iodonna

vogue_italia : Questa estate ci si veste di rosa ?? - SkySportF1 : .@ScuderiaFerrari, tra #Vettel e la FIA è una estate caldissima per la Rossa #SkyMotori #F1 #Formula1… - vaticannews_it : #4agosto Roma, in piena estate, si tinse di bianco. Era il 5 agosto del 358, quando, secondo la tradizione, la Verg… - ZetatielleM : Luvespone feat. Tarsi, pubblica il nuovo singolo per l’estate 2020: “Ubriachi fino alle tre” #videoclip… - CLetteraria : «Non si accorge di quanto sono ferma e aggrappata al mio divano perla come a una estrema zattera»: raccontare il di… -

Ultime Notizie dalla rete : Estate 2020 Estate 2020, viaggiamo in Italia ANSA Nuova Europa Al via Next Generation: a Giffoni l’evento under 30 sull’arte di innovare

Creatività e imprenditoria a dimensione di giovani. Anzi a dimensione di “dreamers”, giovani sognatori under30 che puntano a un futuro sostenibile e innovativo in cui le competenze digitali possano sp ...

Nel paese che ha perduto i suoi giovani: “Siamo una famiglia, il dolore è troppo”

«In una sola notte abbiamo perso la metà dei giovani del nostro paese. Molti di loro venivano su soltanto d’estate, per lavorare con i genitori in alpeggio e trascorrere le vacanze, ma erano dei nostr ...

Creatività e imprenditoria a dimensione di giovani. Anzi a dimensione di “dreamers”, giovani sognatori under30 che puntano a un futuro sostenibile e innovativo in cui le competenze digitali possano sp ...«In una sola notte abbiamo perso la metà dei giovani del nostro paese. Molti di loro venivano su soltanto d’estate, per lavorare con i genitori in alpeggio e trascorrere le vacanze, ma erano dei nostr ...