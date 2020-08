Covid, record di casi in Germania: 1.445 in 24 ore. Chiude una scuola che aveva appena riaperto (Di giovedì 13 agosto 2020) Non solo Francia e Spagna, la temuta seconda ondata di Covid sta esplodendo in tutta Europa, con i nuovi casi in crescita praticamente in tutti i Paesi. A preoccupare ora è soprattutto la situazione in Germania: sono 1.445 i nuovi contagi di Coronavirus registrati nel giro di 24 ore dal Robert Koch Institut in Germania. Si tratta del nuovo picco raggiunto dal maggio scorso. Particolarmente colpiti i Laender di Berlino, del Nordreno-Vestfalia e Amburgo. Il ministro della Sanità Jens Spahn aveva già ieri definito l’aumento della diffusione del Covid “inquietante” e il portavoce di Angela Merkel ha rinnovato l’appello al rispetto delle regole. Il governo è preoccupato dalla presenza di focolai medi e piccoli nella maggior parte dei ... Leggi su tpi

RaiNews : Non si arresta la pandemia da #covid_19 per i cinque continenti. I casi di contagio nel mondo sono più di 20,5 mili… - Adnkronos : Covid, in Giappone nuovo record di contagi: 1.600 in 24 ore - tersasenzae : RT @RaiNews: Non si arresta la pandemia da #covid_19 per i cinque continenti. I casi di contagio nel mondo sono più di 20,5 milioni, https:… - thelondonboys47 : RT @luisaloffredo28: Impennata di casi di #Covid in #Germania: 1.226 in un giorno. In #Grecia contagi ai massimi da inizio pandemia. Record… - luisaloffredo28 : Impennata di casi di #Covid in #Germania: 1.226 in un giorno. In #Grecia contagi ai massimi da inizio pandemia. Rec… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid record Covid, in India nuovo record di casi Adnkronos Coronavirus: nuovo record in Germania, 1.445 casi in 24 ore

Si tratta del nuovo picco raggiunto dal maggio scorso. Particolarmente colpiti i Laender di Berlino, del Nordreno-Vestfalia e Amburgo. Il ministro della Sanità Jens Spahn aveva già ieri definito l'aum ...

CORONAVIRUS - In India 66.999 nuovi contagi, record nelle ultime 24 ore, 942 morti

L'india ha registrato nelle ultime 24 ore un altro record di casi di coronavirus, mentre il bilancio dei decessi ha superato quota 47mila: lo ha reso noto il ministero della Sanità, secondo quanto rip ...

Si tratta del nuovo picco raggiunto dal maggio scorso. Particolarmente colpiti i Laender di Berlino, del Nordreno-Vestfalia e Amburgo. Il ministro della Sanità Jens Spahn aveva già ieri definito l'aum ...L'india ha registrato nelle ultime 24 ore un altro record di casi di coronavirus, mentre il bilancio dei decessi ha superato quota 47mila: lo ha reso noto il ministero della Sanità, secondo quanto rip ...