Contagi in rialzo: la presidente della Calabria Santelli chiude discoteche e sale da ballo (Di giovedì 13 agosto 2020) Una scelta saggia vista la deriva che viene proprio dall'irresponsabolità di chi non sa coniugare il divertimento con il rispetto delle regole. "Il presidente della Regione Jole Santelli ha firmato ... Leggi su globalist

Ultime Notizie dalla rete : Contagi rialzo Contagi in rialzo: la presidente della Calabria Santelli chiude discoteche e sale da ballo Globalist.it 13 agosto: il bollettino della Protezione Civile sul Coronavirus oggi in Italia

L’andamento dei contagi di coronavirus oggi in Italia secondo il bollettino del ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: ieri si registravano 481 nuovi casi, oggi i contagi sono 523 e ...

Stretta sulle discoteche, è scontro Regioni-Governo

Restrizioni e controlli più decisi per gli stabilimenti-discoteche in vista di Ferragosto. Ma c'è il 'no' di almeno la metà dei governatori, divisi in Conferenza delle Regioni. In piena estate e con i ...

