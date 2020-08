Comiche finali nella Lega. Solo sospesi i furbetti del Covid. Ma ora il Carroccio vuole cacciare Tridico che li ha beccati (Di giovedì 13 agosto 2020) Come i bambini beccati con le mani nella marmellata, i poco onorevoli furbetti del bonus Iva le hanno tentate tutte per evitare di finire in punizione. Prima provando a nascondere il dito impiastricciato dietro il paravento della privacy. Poi, quando il Garante li ha gelati, spiegando che la riservatezza soccombe quando in ballo c’è l’interesse pubblico dei cittadini a conoscere i loro nomi, si sono esibiti in un esilarante escalation di improbabili scuse. Talmente improbabili che alla fine il Carroccio ha dovuto giocare d’anticipo. Sospendendo i due onorevoli Murelli e Dara – gli unici dei cinque finora trapelati – senza neppure aspettare l’audizione del presidente dell’Inps Pasquale Tridico (nella foto), convocata da quello della Camera ... Leggi su lanotiziagiornale

