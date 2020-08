C-mask, dal Giappone arriva la mascherina “smart” (Di giovedì 13 agosto 2020) Si chiama C-mask e nasce dall’idea di una start-up Giapponese di creare una mascherina in grado di connettersi a internet. Si tratta di una mascherina “intelligente” capace anche di inviare messaggi e tradurre frasi dal Giapponese in otto lingue. Come funziona C-mask C-mask è stata realizzata in plastica di colore bianco e attraverso la tecnologia Bluetooth si connette al proprio device attraverso una applicazione scaricabile su smartphone e tablet. Una volta collegata la mascherina è in grado di convertire vocali in messaggi di testo, effettuare chiamate, amplificare la voce di chi la sta indossando e perfino tradurre frasi dal Giapponese in ben otto lingue diverse. Le menti del progetto sono ... Leggi su notizieora

NotizieOra : C-mask, dal Giappone arriva la #Mascherina “smart” - MikyTarricone : Nella mia città sono ritornati molti emigranti, tutti dal nord. Tutti a dire le stesse cose di questo signore segna… - generacomplotti : RT @spineless_laugh: se è una fake-news, complimenti a chi l'ha tirata fuori dal cilindro, altrimenti ditemi se qui non ci sono tutti gli e… - dicaprioprisco : @Pasky973 @Sicilianodoc7 Mask indossata non correttamente.. dal vigile solerte.. penso che qualsiasi avvocato possa… - spineless_laugh : se è una fake-news, complimenti a chi l'ha tirata fuori dal cilindro, altrimenti ditemi se qui non ci sono tutti gl… -

Ultime Notizie dalla rete : mask dal Le migliori recensioni di Maschera Punti Neri testato e qualificato DicoNews Dg Oms: "Indossate mascherina quando è corretto, al via mask challenge"

Roma, 3 ago. (Adnkronos Salute) – Dopo un atteggiamento 'prudente' sull'utilità della mascherina contro Covid-19, l'Organizzazione mondiale della sanità cambia decisamente passo. "Questa settimana lan ...

La mascherina intelligente misura febbre e distanziamento

Misura la temperatura corporea, la qualita’ dell’aria e anche il distanziamento sociale. E’ la mascherina intelligente “Smart YouSafe Mask” ideata da AccYouRate GROUP, azienda italiana nata un anno fa ...

Roma, 3 ago. (Adnkronos Salute) – Dopo un atteggiamento 'prudente' sull'utilità della mascherina contro Covid-19, l'Organizzazione mondiale della sanità cambia decisamente passo. "Questa settimana lan ...Misura la temperatura corporea, la qualita’ dell’aria e anche il distanziamento sociale. E’ la mascherina intelligente “Smart YouSafe Mask” ideata da AccYouRate GROUP, azienda italiana nata un anno fa ...