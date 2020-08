Boban rivela come fa Ibra a migliorare tutti (Di giovedì 13 agosto 2020) Nelle scorse settimane un'intervista alla Gazzetta, ora le parole al Corriere del Ticino: 'Il Milan ha avuto bisogno di due giocatori di esperienza e di un po' di tempo. Le scelte che avevamo fatto a ... Leggi su sportevai

Zvonimir Boban, ex CEO del Milan, è tornato a parlare a La Gazzetta dello Sport. “Se rifarei tutto? Assolutamente sì, non potevo rischiare di vedere nello specchio uno sconosciuto con la mia faccia. P ..."Se rifarei quell'uscita? Assolutamente sì, non potevo rischiare di vedere nello specchio uno sconosciuto con la mia faccia. Personalmente sono felice che tante decisioni discusse e non capite si sian ...