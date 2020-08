Barcellona, Suarez vicino all’addio: offerte dagli Usa e dal Qatar (Di giovedì 13 agosto 2020) Potrebbe essere arrivata al capolinea l’avventura di Luis Suarez con la maglia del Barcellona. Secondo il Mundo Deportivo, infatti, sarebbero arrivate delle offerte per il centravanti uruguaiano dalla MLS degli Usa e dal Qatar, rispettivamente da Al Arabi e Inter Miami di proprietà, tra gli altri, di David Beckham. L’addio di Suarez dai catalani è strettamente correlato al possibile approdo di Lautaro Martinez dall’Inter. Se l’uruguaiano dovesse invece restare, qualora giocasse il 60% delle partite in stagione arriverebbe per lui addirittura il rinnovo automatico. Leggi su sportface

