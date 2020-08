Avviso di garanzia a Conte per la gestione dell'epidemia. Procura: indagine infondata (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i ministri Bonafede, Di Maio, Gualtieri, Guerini, Lamorgese e Speranza, hanno ricevuto la notifica di un Avviso di garanzia, trasmessa dalla Procura di ... Leggi su tg.la7

