Atalanta, Percassi: «Stanotte non ho dormito. La squadra avrà un premio» (Di giovedì 13 agosto 2020) Il presidente dell’Atalanta Percassi ha elogiato la sua squadra per il cammino in Champions League Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport elogiando il cammino della sua squadra in Champions League e commentando la partita di ieri contro il Psg. NOTTE INSONNE – «Praticamente Stanotte non ho dormito, ma dobbiamo essere anche felici per la prestazione contro una squadra fortissima. Peccato, non abbiamo raggiunto il traguardo per un minuto. Ma dobbiamo imparare, siamo andati all’università del calcio e per questi ragazzi sono esperienze nuove che fanno maturare, credo sia importante per tutto il club». premio ... Leggi su calcionews24

