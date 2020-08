Alle elezioni regionali la Lega esclude i "furbetti". E Salvini cambia strategia (Di giovedì 13 agosto 2020) AGI - L'esclusione dei 'furbetti' del bonus non dovrebbe essere l'unica novita' per la Lega Alle prossime regionali. In un clima di accerchiamento - oggi e' stato sospeso un altro consigliere in Trentino - il partito di via Bellerio si trova ad affrontare un'estate completamente diversa da quella dell'anno scorso. Non c'è solo il paragone delle due visite di Salvini al 'Papeete': l'agenda dei leghisti è stata stravolta anche dalla pandemia. Al di la' della kermesse a Milano Marittima e di una iniziativa vicino Livorno non sono previste feste. Non ci sarà neanche Pontida e così i parlamentari del partito che dodici mesi fa furono chiamati a raccolta a Roma per invocare le elezioni ora non hanno impegni particolari. Molti sono in vacanza ... Leggi su agi

Tg3web : Dopo 60 ore in cella, senza cibo e con poca acqua, è stato liberato a Minsk il giornalista freelance italiano Claud… - matteosalvinimi : Ma a processo il 3 ottobre a Catania mandano il sottoscritto, per aver difeso i confini e la sicurezza del Paese...… - TeresaBellanova : #KamalaHarris è stata scelta da #Biden come vicepresidente. Sua sfidante alle primarie, preparata, competente e agg… - fisco24_info : Alle elezioni regionali la Lega esclude i 'furbetti'. E Salvini cambia strategia: AGI - L'esclusione dei 'furbetti'… - Enricaforpeace : Questa merda umana è candidata per i Qoglioni al Congresso sotto l'egida di Trump. Come se Tontolo o Adrymerde deci… -

Ultime Notizie dalla rete : Alle elezioni Libano, una polveriera fino alle elezioni - ItaliaOggi.it Italia Oggi Forza Italia: «La vittoria? Adesso è a portata di mano»

Il coordinatore azzurro Marrini presenta i candidati del partito ad entrare nell’assise fiorentina Due new entry, un’assessora e l’appoggio esterno dell’Udc grosseto L’obiettivo è duplice: fare un ...

Quando le star parlano di razzismo, uguaglianza e futuro. I discorsi girl power a cui ispirarsi

Che Meghan Markle fosse una donna d’azione e paladina del girl power lo abbiamo sempre saputo, ma quando parla di temi che le stanno a cuore non la batte nessuno. E il discorso fatto dalla Duchessa di ...

Il coordinatore azzurro Marrini presenta i candidati del partito ad entrare nell’assise fiorentina Due new entry, un’assessora e l’appoggio esterno dell’Udc grosseto L’obiettivo è duplice: fare un ...Che Meghan Markle fosse una donna d’azione e paladina del girl power lo abbiamo sempre saputo, ma quando parla di temi che le stanno a cuore non la batte nessuno. E il discorso fatto dalla Duchessa di ...