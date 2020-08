Wolverhampton-Siviglia, Bounou: “Il rigore parato a Jimenez? Vi svelo un segreto…” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Siviglia batte in extremis il Wolverhampton e si qualifica per le semifinali di Europa League.Decisivo il rigore parato da Yassine Bounou, estremo difensore degli spagnoli, a Raul Jimenez che ha permesso alla formazione di Lopetegui di mantenere il pareggio, fino alla rete della vittoria arrivata nei minuti conclusivi del match. Proprio il portiere biancorosso ha raccontato un aneddoto riguardante il salvataggio dal dischetto: "Ho giocato con Raul Jimenez nell’Atlético Madrid e conoscevo il suo modo di tirare i calci di rigore. È uno che aspetta molto prima di calciare, quindi ho avuto il tempo di prepararmi e indovinare la traiettoria del pallone”. Leggi su mediagol

