Virginia Raggi si ricandida a Sindaco di Roma, Beppe Grillo la incoraggia: ‘Daje’ (Di mercoledì 12 agosto 2020) Virginia Raggi ha annunciato di voler ricandidarsi a Sindaco di Roma. Tra le polemiche e i tanti commenti di chi non ha apprezzato l’operato della Sindaca, c’è anche chi la supporta. Beppe Grillo, co-fondatore del Movimento 5 Stelle, ha pensato bene di incoRaggiarla. Su Facebook ha pubblicato una sua foto che lo ritrae affianco a Virginia Raggi con tanto di scritta in Romano ‘Daje‘. Un modo per incitare la Sindaca ad andare avanti e a proseguire per la sua strada. Virginia Raggi si ricandida a Sindaco di Roma, Beppe Grillo la ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Capezzone : Grazie Virginia #Raggi! Da 32 minuti alla fermata del bus aspettando il 44, ed ecco cosa “dice” la app - VittorioSgarbi : #calamitànaturali Virginia Raggi ha annunciato di volersi ricandidare a sindaco di Roma. Questa sì, che è una buon… - petergomezblog : Beppe Grillo si schiera per la ricandidatura di Virginia Raggi a Roma: su Facebook la foto insieme alla sindaca - PAOLOESP1 : RT @PoliticaPerJedi: Chi vive a Roma con gli occhi aperti ha assistito al drammatico spegnimento di tutto ciò negli ultimi quarant’anni l’a… - alinatede : RT @PoliticaPerJedi: Chi vive a Roma con gli occhi aperti ha assistito al drammatico spegnimento di tutto ciò negli ultimi quarant’anni l’a… -