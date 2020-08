Strage di ragazzini a Cuneo: Suv per mille metri nella scarpata, cinque i morti (Di mercoledì 12 agosto 2020) Atroce Strage stradale nella notte a Castelmagno, in alta Valle Grana, in provincia di Cuneo. cinque ragazzi fra cui quattro ragazzini dagli 11 ai 16 anni sono morti. Morto, inoltre, un ragazzo di 24 anni, alla guida di un suv Land Rover uscito di strada e precipitato in una scarpata. Nell’incidente sono rimasti feriti altri cinque ragazzi, di cui due in gravi condizioni, ricoverati in ospedale. Erano tutti residenti in provincia di Cuneo. La comitiva di nove ragazzi era salita in quota per osservare il cielo stellato, in una delle notti di stelle cadenti. All’origine del drammatico incidente, probabilmente una distrazione dell’autista. Mentre il mezzo stava scendendo nei pressi del Santuario di San Magno, ... Leggi su secoloditalia

Strage di Castelmagno, uno dei ragazzi feriti verrà operato al Cto di Torino

È sveglio e cosciente, con un trauma che rende necessaria un'operazione per la stabilizzazione della colonna vertebrale, il ragazzo di 24 anni ricoverato in «codice rosso» all'ospedale Cto di Torino, ...

