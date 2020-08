Solofra, saranno restituiti ai donatori i 230mila euro raccolti per il Landolfi (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSolofra (Av) – saranno restituiti ai donatori i 230mila euro raccolti per dotare l’ospedale di Solofra, in provincia di Avellino, di cinque posti letto di terapia intensiva. E’ questa l’amara conclusione a cui sono arrivati i promotori di un comitato civico che, nella fase più drammatica dell’emergenza sanitaria provocata dal Covid-19, tra marzo e aprile scorsi avevano lanciato la sottoscrizione nei comuni di Solofra, Montoro e Serino. “Il comitato aveva proceduto ad affidare il progetto a professionisti privati per la realizzazione della terapia intensiva. Solo in questo modo era stato detto ai componenti del Comitato, l’Azienda ospedaliera avrebbe potuto ... Leggi su anteprima24

Da Paestum a Hong Kong. Puntando su quell'eccellenza dell'area del Cilento che è il latte di bufala. E con un prodotto che solo di recente ha cominciato una sua vita commerciale più strutturata: lo yo ...

AVELLINO – Confermata la ricandidatura dei due consigliere regionali uscenti, Rosetta D’Amelio, presidente dell’assise di Palazzo Santa Lucia, e Maurizio Petracca, presidente della commissione agricol ...

