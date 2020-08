Solofra, raccolgono 230 mila euro per le terapie intensive ma non riescono a utilizzarli: soldi restituiti ai donatori (Di mercoledì 12 agosto 2020) Saranno restituiti ai donatori i 230 mila euro raccolti per dotare l’ospedale di Solofra, in provincia di Avellino, di cinque posti letto di terapia intensiva. E’ questa l’amara conclusione a cui sono arrivati i promotori di un comitato civico che, nella fase piu’ drammatica dell’emergenza sanitaria provocata dal Covid 19, tra marzo e aprile scorsi avevano lanciato la sottoscrizione nei comuni di Solofra, Montoro e Serino. “il comitato aveva proceduto ad affidare il progetto a professionisti privati per la realizzazione della terapia intensiva. Solo in questo modo era stato detto ai componenti del Comitato, l’Azienda ospedaliera avrebbe potuto accettare la donazione” dicono i promotori. Secondo Gianni Gaeta, presidente del comitato Pro ... Leggi su ildenaro

