Scout precipita per trenta metri in un canale: recuperato con l'elicottero (Di mercoledì 12 agosto 2020) Scout lecchese scivola per una trentina di metri in un canale, salvato dal Soccorso alpino. Disavventura per un ragazzo di 21 anni di Olgiate Molgora nella serata di martedì a Taleggio, in provincia ... Leggi su leccotoday

Ultime Notizie dalla rete : Scout precipita Scout precipita per trenta metri in un canale: recuperato con l'elicottero LeccoToday