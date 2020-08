"Perché la cassa integrazione non è stata pagata e il bonus ai parlamentari sì?". Salvini imbarazza Tridico (Di mercoledì 12 agosto 2020) Matteo Salvini picchia duro contro Pasquale Tridico: "Mi domando come la dirigenza dell'INPS che ancora non ha pagato cassa integrazione o i 600 euro a tanti italiani, li abbia pagati a dei parlamentari. Detto questo, chi sbaglia paga. Io guardo in casa mia, chi ha richiesto senza averne un fondato motivo, viene sospeso e non viene ricandidato. è un segnale di rispetto". Una posizione, quella espressa dal leader della Lega ad Agorà, la trasmissione di Rai 3, che va di pari passo con quella di Luca Zaia. Non solo, l'ex ministro riserba critiche anche all'esecutivo targato Pd-M5s: "Ogni tipo di taglio di tasse, ovunque in Italia, se diventa un fatto, mi convince. Il problema che questo è solo il governo delle chiacchiere e degli ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Perché cassa La Libia dallo stallo al futuro. Tra crisi e spiragli di stabilizzazione. Il punto di Ruvinetti Formiche.net Ecco perché i francesi sono “campioni europei” negli abbandoni estivi di animali

I francesi hanno una brutta reputazione: sono in vetta alle classifiche per l'abbandono di animali domestici. A dirlo è un’elaborazione della Bbc che sottolinea come in Europa i transalpini siano «cam ...

Un taglio sì, ma non così: perché votare no al taglio dei parlamentari

Il 20 settembre, oltre che per le regionali, si voterà - a meno che la Corte Costituzionale non accolga i ricorsi dei comitati per il no - sul referendum costituzionale per confermare il taglio dei pa ...

