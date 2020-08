Paolo Bonolis, la figlia Martina pronta al parto. Il conduttore forse non ci sarà (Di mercoledì 12 agosto 2020) Martina, la figlia di Paolo Bonolis, si prepara al parto, ma il conduttore forse non ci sarà. La secondogenita del conduttore ha postato sul suo profilo Instagram una foto in cui mostra il pancione, svelando che presto darà alla luce il suo primo figlio. Nelle Stories, Martina ha scherzato riguardo l’ondata di caldo estivo e la gravidanza, svelando le difficoltà delle ultime settimane di gestazione. “Non fate figli in quarantena e con questo caldo”, ha scritto, spiegando di non vedere l’ora di stringere fra le braccia il neonato. Martina ha 38 anni ed è la seconda figlia di Paolo Bonolis. Lei e il primogenito ... Leggi su dilei

