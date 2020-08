Nocera Inferiore, c’è un nuovo caso di positività al Covid-19 (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato, ha reso noto un nuovo caso di positività al Covid-19 nel suo comune. “L’Asl ci comunica la presenza di un nuovo caso positivo a Nocera. Sebbene la situazione sia del tutto controllata e non desti alcun allarme ritengo nuovamente doveroso invitare come fatto di recente alla prudenza massima tutti. Per evitare chiusure che sarebbero devastanti ma ancor più il rischio della ripresa del contagio siamo prudenti: mascherina nei luoghi chiusi e distanziamento all’aperto. Igiene delle mani costante senza portale alla bocca o agli occhi Dobbiamo saper convivere e tenere sotto controllo la situazione. In questo senso,rammento a tutti le ordinanze ... Leggi su anteprima24

salernonotizie : Nuovo positivo a Nocera Inferiore, Sindaco chiede responsabilità ai cittadini - salernonotizie : Nocera Inferiore: parte la riqualificazione di Via Rea, Via Pucci e Via Napoli - laRedazioneEU : Riqualificazione strade a Nocera Inferiore: si parte da via Napoli - RTAlive1 : Nocera Inferiore, 190 mila euro per la ristrutturazione dei cavalca ferrovie - RTAlive1 : Nocera Inferiore, scrutatori: fissati i criteri di selezione -