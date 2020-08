Nadia Toffa, 1 anno dalla morte: il ricordo delle Iene (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il 13 agosto dello scorso anno moriva Nadia Toffa, la iena più famosa e amata della televisione. L’Italia l’aveva vista lottare contro la malattia sempre con il sorriso, proprio quel sorriso che alla fine aveva conquistato tutti. L’ex iena è morta a soli 40 anni ma i suoi colleghi non l’hanno dimenticata, anzi per ricordarla nel giorno dell’anniversario della sua morte, su Italia 1 ci sarà uno speciale con le interviste e i suoi servizi, un modo per ricordare il suo lavoro. Le parole di Davide Parenti Il papà delle Iene conosceva bene Nadia Toffa. “Nadia era tenace, appassionata, non mollava mai. Arrivava dove voleva arrivare“, racconta in ... Leggi su thesocialpost

