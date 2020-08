Morto Trini Lopez: il cantante e attore ucciso dal Coronavirus (Di mercoledì 12 agosto 2020) Si è spento nelle scorse ore a Palm Springs, ucciso dal Coronavirus, il cantante e attore statunitense Trini Lopez, aveva 83 anni. Lutto nel mondo della musica, ancora una volta muore di Coronavirus una star di fama internazionale, autore di brani come America, dal musical West Side Story, e If I Had a Hammer, che … Leggi su viagginews

themusicway_mag : È morto Trini Lopez, il cantante di “If I Had a Hammer” - udogumpel : Caxxi suoi, di morire a 83 anni per #CoViD19 che manco esiste. #TriniLopez. - RollingStoneita : E morto #TriniLopez, cantante di 'If I Had A Hammer' (che è stata incisa anche in italiano da Rita Pavone). Aveva 8… - italiaserait : Trini Lopez, morto il Pedro Jimenez di ‘Quella sporca dozzina’ - 3cinematographe : #TriniLopez, cantante e chitarrista che ha recitato anche in Quella sporca dozzina di Robert Aldrich, è morto marte… -