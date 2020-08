«Migranti violenti e sfrontati. Sanno che tornano subito in libertà»: la rabbia del questore di Torino (Di mercoledì 12 agosto 2020) “Migranti violenti, i nostri agenti sono a rischio. Il governo non ci ascolta”. A dirlo senza perifrasi è il questore di Torino Giuseppe De Matteis. Le sue parole accorate giungono in un momento cruciale e drammatico per un’emergenza immigrazione incernierata ora come non mai nell’emergenza Covid in una spirale perversa che è sotto gli occhi di tutti. Il questore in un’intervista a La Stampa irrompe nel dibattito politico. De Matteis ha il coraggio di raccontare la realtà che vive ogni giorno. Ha parlato di “immigrati violenti”, di “alto tasso di delittuosità di alcune comunità”, di “scarso rispetto dei Migranti per l’autorità”. E di “violenze degli ... Leggi su secoloditalia

soteros1 : RT @Gianmar26145917: Il questore di #Torino dice la verità: “Se i #migranti non fossero così aggressivi e violenti la nostra attività si ri… - LordOfRings69 : RT @Gianmar26145917: Il questore di #Torino dice la verità: “Se i #migranti non fossero così aggressivi e violenti la nostra attività si ri… - RobertoZucchi11 : Migranti troppo violenti. Anche il questore è preoccupato - Pigi561Pigi : RT @GeMa7799: Il questore di Torino: “Se i migranti non fossero così aggressivi e violenti la nostra attività si ridurrebbe del 45%” - CuccioloWS : RT @Gianmar26145917: Il questore di #Torino dice la verità: “Se i #migranti non fossero così aggressivi e violenti la nostra attività si ri… -