Migranti troppo violenti. Anche il questore è preoccupato (Di mercoledì 12 agosto 2020) Migranti violenti, Anche il questore è preoccupato. In un'intervista rilasciata a La Stampa, il questore di Torino Giuseppe De Matteis lancia il suo grido d'allarme sull'immigrazione ormai completamente fuori controllo. Al quotidiano di Torino, il questore dice: “Se molti dei Migranti che troviamo nelle statistiche non fossero così aggressivi, violenti e dediti ai reati, la nostra attività si ridurrebbe del 45%. Oggi i poliziotti vengono aggrediti con estrema facilità. La divisa non è percepita come un deterrente. Il senso dello Stato è ignorato". Cosa bisogna aspettare prima di intervenire? Leggi su iltempo

Migranti violenti, anche il questore è preoccupato. In un'intervista rilasciata a La Stampa, il questore di Torino Giuseppe De Matteis lancia il suo grido d'allarme sull'immigrazione ormai completamen ...