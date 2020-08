Maratona di Parigi annullata dopo due rinvii per il Coronavirus (Di mercoledì 12 agosto 2020) Parigi, Francia, - La Maratona di Parigi , prevista per il 15 novembre, è stata annullata a causa della pandemia di Coronavirus , ha annunciato oggi l'ASO, Amaury Sport Organization,, la società ... Leggi su corrieredellosport

Agenzia_Italia : La maratona di Parigi è stata annullata, il rischio contagio è troppo alto - Vivodisogniebas : RT @repubblica: Atletica, cancellata la maratona di Parigi [aggiornamento delle 12:59] - GTimossi : RT @repubblica: Atletica, cancellata la maratona di Parigi [aggiornamento delle 12:59] - AtletiDisagiati : Annullate le maratone di: - Parigi (oggi) - Francoforte (ieri) - Amburgo (3 settimane fa) - Chicago (un mese fa) -… - Eurosport_IT : Dopo New York, Berlino, Boston e Chicago è stata definitivamente cancellata anche l’edizione 2020 della maratona di… -

