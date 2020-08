L'ultimo Blockbuster è su Airbnb per un pigiama party indimenticabile (Di mercoledì 12 agosto 2020) Grazie alla collaborazione con Airbnb, potrete passare un pigiama party dentro l'ultimo negozio di Blockbuster presente nel mondo: le prenotazioni aprono il 17 agosto. Potrete "noleggiare" un po' di nostalgia e una cassetta VHS dentro l'ultimo Blockbuster. è tutto merito della collaborazione con Airbnb che, insieme al colosso del videonoleggio, ormai estinto nel resto del mondo, è possibile ancora vivere una notte a tema Blockbuster. Il denaro non può comprare la felicità, ma può comprare qualcosa che ti può rendere felice: al prezzo di $4 a notte, potrete dormire nell'ultimo negozio di Blockbuster al mondo, presente a Bend, ... Leggi su movieplayer

