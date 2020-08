KKN - Castel di Sangro, ecco le prime 3 amichevoli ed in un caso saranno 4 (Di mercoledì 12 agosto 2020) Altre anticipazioni sul ritiro di Castel di Sangro anticipate dalla radio ufficiale Kiss Kiss Napoli: "Durante la preparazione estiva, dal 24 agosto al 5 settembre, gli azzurri sosterranno tre amichevoli: con Castel di Sangro ... Leggi su tuttonapoli

Non manca molto all'inizio della nuova stagione azzurra. La radio ufficiale Kiss Kiss Napoli, ha ufficiosamente anticipato le date del ritiro di Castel di Sangro Non manca molto all'inizio della nuova ...Si avvicina l’inizio della nuova stagione calcistica, con il Napoli che lavora per preparare al meglio la squadra. Preparazione vuol dire ritiro, che quest’anno i partenopei svolgeranno a Castel di Sa ...