Incidente Cuneo: 5 morti giovanissimi. Cos’è successo (Di mercoledì 12 agosto 2020) Incidente Cuneo: 5 morti giovanissimi. Cos’è successo Incidente Cuneo nella notte tra martedì 11 e mercoledì 12 agosto 2020. È successo in Valle Grana, nei pressi del comune di Castelmagno, sulla strada che conduce al monte Crocette verso il rifugio Maraman. L’Incidente ha riguardato un solo veicolo che però aveva ben 9 persone bordo e il bilancio emerso dall’Incidente è tra i più drammatici. 5 morti, tutti giovanissimi, e 4 feriti. L’Incidente è avvenuto in una strada di montagna, a oltre 1.000 metri di altitudine, verso la località Alpe Chastlar. I quattro feriti non sono in ... Leggi su termometropolitico

Tg3web : Cinque ragazzi tra gli 11 e i 24 anni sono morti in un terribile incidente stradale a Castelmagno, in provincia di… - Agenzia_Ansa : 'Abbiamo perso in una notte la metà dei giovani del nostro comune': così il sindaco di Castelmagno Alberto Bianco,… - Corriere : Cuneo, incidente con il fuoristrada: morto il conducente e quattro passeggeri tra gli 11 e i 16 anni - MassimoSertori_ : Incidente terrificante in provincia di #Cuneo dove cinque giovanissimi ragazzi hanno perso la #vita su una strada d… - helpxvoid : RT @Campioni_cn: Cuneo Volley e l'incidente in valle Grana: 'La gente come noi non molla mai. Che il motto di Cuneo sia la forza di tutti'… -