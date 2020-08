Il saluto a Nicola, don Antonio: “Un chicco di grano caduto in terra, resterà nel cuore di tutti” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTorrecuso – “Siate prudenti, siate unici e fondamentali, siete un bene prezioso per la nostra comunità”. Parole accorate, quasi una supplica: don Antonio Fragnito, il parroco di Torrecuso, ha impostato la sua omelia per l’ultimo saluto a Nicola Iannella. Don Antonio si rivolgeva ai giovani che questo pomeriggio sono riusciti ad accedere nella Chiesa del SS. Redentore, all’interno del Cimitero, per salutare un’ultima volta il 25enne, rimasto vittima di un incidente mentre stava lavorando nel vigneto di famiglia. La tragedia ha sconvolto la comunità del piccolo centro in provincia di Benevento, segnando inevitabilmente la famiglia. Il papà del giovane agricoltore non si è mai staccato dalla bara del figlio, abbracciata ... Leggi su anteprima24

